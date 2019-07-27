Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге

В Петербурге найден труп популярного видеоблогера из Белоруссии. Автор YouTube-канала Road to film погиб вместе с сопровождавшим его диггером.
"Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки", – рассказали представители МВД. По предварительным данным, мужчины спустились в канализационный коллектор, чтобы снять очередной ролик, после чего связь с ними оборвалась, пишет РИА Новости.
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