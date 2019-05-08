Вравших про Крымский мост украинцев поставили на колени

"Евровидение-2019" Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Среда 8 мая
Лента новостей
13:04
В Москве пройдет вручение премии "Doré Beauty Award"
13:00
Народ ахнул от вида изменившейся до незнаваемости Повалий
12:39
В Ростове-на-Дону экстренно отменили рейс SSJ
12:15
Жена откровенно о расставании с Боярским: Он меня достал своим пьянством
12:12
85-летний Жванецкий перенес серьезную операцию
11:54
Эффектная ростовчанка стала королевой красоты
11:43
"Наглоталась таблеток": Ведущая Первого канала отравилась
11:23
На Красной площади обнаружено тело полицейского
11:14
Хакеры раскрыли секрет победы дочери Алсу
11:09
Стало известно об убойном компромате на Зеленского
10:56
Кудрявцева раскрыла истинные причины развода
10:29
Самбурская уволилась из театра с грандиозным скандалом
10:23
Десятки ТЦ эвакуируют по всей России
10:02
"Мне из этого не выкарабкаться": заявление отчаявшейся Гузеевой
09:47
Подарки ко Дню Победы довели украинцев до истерики
09:24
"Мутная история" Юлии Началовой прояснилась
09:16
Семь человек стали жертвами схода лавины на Алтае
09:08
Загитова разделась до бикини
08:34
"Похоже, слег": Лукашенко внезапно исчез
08:18
Неожиданный поворот в скандале вокруг дочери Алсу
06:28
Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
04:21
Кейт Миддлтон и Анджелину Джоли объединила общая беда
02:27
Викторию Дайнеко выдают замуж
00:07
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
22:02
"Это не мое дело": Васильева открестилась от расследования смерти Цывиной
21:53
Колокольцеву из МВД доложили о мошенничестве Цымбалюк-Романовской
21:50
Названа главная опасность солнцезащитного крема
21:45
Побитого Малахова вытащили из лап разъяренной толпы
20:55
Новорожденный ребенок Меган Маркл пришел в этот мир с особой миссией
20:51
Раскрыты переговоры диспетчеров и пилотов перед трагедией в Шереметьево
20:05
"Гнать к чертовой матери!" – Солнцев вышвырнул Бузову и Бородину из "Дома-2"
19:10
"Давайте уж будем честными": Калашникова смело высказалась о дочери Алсу
18:41
Раскрыт главный секрет Лазарева на "Евровидении"
18:26
"Кожа и кости": исхудавшую Подольскую заставляют есть
17:50
Курникова и Иглесиас показали европейцам настоящее зрелище
17:47
Сокрушительное поражение: новые подробности родов Меган Маркл
17:17
"Целлюлит сплошной": народ распек располневшую после родов Тодоренко
17:07
Загнанный в угол актер устроил мерзкую истерику у Шепелева
16:46
Объявлено об аресте сбежавшего от прокуратуры Порошенко
16:42
Малахов заткнул рты устроившим травлю дочери Алсу россиянам
16:22
Врачи спасают Водонаеву после катастрофы с самолетом
16:06
"Куда мы катимся?": Бледанс взорвалась из-за скотства во время трагедии в Шереметьево
15:56
Корчевников влез в скандальные разборки в семье народного артиста
15:22
Народ встал грудью на защиту затравленной дочки Алсу
15:09
Подделавший документы Кержаков втянул Пьеху в скандал с наркотиками
15:02
Названы 5 самых полезных продуктов
15:01
Свергнуть и убить: жуткие детали заговора против Лукашенко
14:48
Собчак отдала сына Виторгану ради отдыха с Богомоловым
14:45
Акция "Диктант Победы" стартовала в России и 23 странах мира
14:33
Элегантная Шарапова произвела фурор на балу
14:27
Дочь Началовой выступила против Алдонина
13:57
Украинский депутат насмерть сбил двух человек
13:46
Народ ахнул от вида милующейся с любовником в кустах Цымбалюк-Романовской
13:41
Трусливый Порошенко спрятался от украинской прокуратуры
13:01
Знаменитости похвастались самыми странными нарядами
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 мая 2019 года
12:59
Загитова утерла нос опустившейся Туктамышевой
12:57
Принимай меня: Бузову пригласили ублажать ветеранов в День Победы
12:32
Футбольная команда Госдумы обыграла депутатов бундестага
12:22
Cтрашное горе: Исаева скоропостижно умерла вслед за Началовой
12:12
Запертую в психушке Спирс накачали лекарствами
12:08
Проскурякова с дочкой стала жертвой пожара в Шереметьево
11:48
Известный диджей хотел спасти подругу и погиб
11:35
Сделано шокирующее заявление об инвалидности Зеленского
11:28
Фадеев отменил день рождения после трагедии
11:27
В московских аэропортах задержали десятки рейсов
11:19
Миддлтон наплевала на первенца Маркл
11:11
Многодетная Мария Кожевникова избавилась от малыша
10:47
На перекачанной Лопес разошлось платье
10:42
Родившая Кудрявцева показала великолепную фигуру в купальнике
10:38
Наглый Порошенко жестко подставил неопытного Зеленского
09:58
Пышка из "Дома-2" кардинально изменила имидж
09:55
Безработный напал с ножом на женщину и избил ее сына
09:45
Что Боярская сделала с 5-месячным сыном
09:27
В Башкирии в пожаре погибли двое детей
09:18
Захарова разразилась гневной речью после скандала с катастрофой в Шереметьево
08:56
Артур Смольянинов раскрыл неутешительный диагноз
08:52
Медведеву свалила тяжелая болезнь
08:24
Неожиданные подробности голосования на шоу "Голос. Дети"
08:16
"Гордыня и безнаказанность": Михалков набросился на скандальные телешоу
06:37
"Русская рулетка": пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево
04:21
Легенды "Дома-2" возвращаются на шоу ради его спасения
02:14
"Плевать на детей": дочь Алсу вызвала гнев бесстыдным заявлением
00:08
Восторженного Малахова закидали камнями за безразличие к трауру
22:02
Яббаров из шоу "Дом-2" лишил денег маленького сына
21:58
В кольце врагов: Зеленского загнали в опасную ловушку
21:52
Стриженова попала в аварию с детьми
21:47
Нарядившуюся для работы на грядках Малышеву жестко высмеяли
21:33
В Петербурге произошло смертельное ДТП
20:57
Утяшева и Воля устроили маленькой дочери сумасшедшую вечеринку
20:36
Лавров остроумно отбил нахальную провокацию Запада
20:15
Участник забега в Казани умер от сердечного приступа
20:07
Тюрьма или побег из страны: вызванному на допрос Порошенко предсказали незавидную участь
19:53
Подольская была в Шереметьево в день ужасной авиакатастрофы
19:48
Каменских отправили сниматься в порно
19:42
На Украине заявили о воссоединении с Россией после победы Зеленского
19:11
Сын Валерии довел избранницу до белого каления
18:31
Булка похорошевшего Шепелева возбудила россиян
18:19
Зеленского разнесли за возмутительные слова о погибших россиянах
18:09
Принц Гарри сделал заявление после рождения первенца
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой
Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
В жилом доме в Ставрополье произошел взрыв
"Тарзан остался один": что происходит между Королевой и Глушко
Нахамивший Путину Зеленский пошел по стопам Порошенко
Регионы

Вравших про Крымский мост украинцев поставили на колени

Украинцы распространяют нелепые байки про Крымский мост. Фото: most.life
В Незалежной не устают распространять ложь про переправу через Керченский пролив. Очередная байка выдумщиков с Украины гласит, что по Крымскому мосту никто не ездит. В Сети опровергли сомнительные заявления и жестко унизили лгунов. 
прочитано 1075 раз

Над Крымским мостом "хохочет весь мир", написали ранее журналисты украинского издания Znaj.ua. По их словам, даже в майские праздники ажиотажа на переправе не наблюдается.

ПО ТЕМЕ

Страшная находка у Крымского моста взбудоражила россиян

"Полная разруха": люди жестко высказались о ситуации на Крымском мосту

 Крымский мост

Крымский мост

В доказательство они приложили снимок украинского блогера RoksolanaToday & Крым, которая регулярно публикует язвительные комментарии про Крымский мост. На снимке переправа действительно выглядит свободной, автомобилей очень мало. Однако заявления, что по ней никто не ездит - откровенная ложь, уверяют российские блогеры.

Так, Алена Бардовская из Севастополя отмечает, что люди активно ездят по Крымскому мосту для отдыха на полуострове. При этом она подчеркивает, что немало желающих отдохнуть под ласковым крымским Солнцем и среди украинцев. "Как можно заметить, на крымско-украинской границе большие пробки", – написала блогер в социальных сетях.

Украинские СМИ не упускают возможности написать гадость про Крымский мост. Фото: most.life

Лживые утверждения комментаторов из Незалежной опровергают и в Управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань". В ведомстве подсчитали, что благодаря Крымскому мосту поток туристов на полуостров значительно вырос.

На первые майские праздники, отмечают в пресс-службе, переправу пересекли более 100 тысяч машин. Причем только 1 мая на Крымском мосту побывало более 20 тысяч транспортных средств.

Украинцы закатили истерику из-за строительства Крымского моста. Фото: most.life

Всего с момента запуска трассы в мае прошлого года по ней проехали почти пять миллионов автомобилей. А совсем скоро на Крымском мосту откроется железная дорога – попасть на полуостров станет еще проще.

Автор: Федор Лопырев8 мая 2019, 12:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
Ответить
Армагеддон. Смотреть с 4 минуты
Дарья Ворошилова
v=GxPCM3UIvTk

Срочно Смотреть Старцы о Нашем Последнем Времени. Сайт С.Чуприны.
v=280yN1Wgic8

П.С.
Вся Шайка Лейка Собралась в Кремле!!!
И эта Катька Андреева Вещает!
50 лет дурочке, а все туда же.

Ну как Вот, Вас не казнить?
Не хочу казнить, а видимо придется!+!+!
ГОСПОДИ, ДАЙ СИЛ, ХОТЯ БЫ ЖИРИНОВСКОМУ ГОЛОВУ ОТРУБИТЬ!
Аминь
Голос Либеральной Мысли
Ответить
СВЯТОЙ КРЫМСКИЙ СТАРЕЦ

Живой могучий голос Великого Святителя Луки Войно-Ясенецкого Крым Алушта
v=cI1IQBY5IBM

Врачеватель. О святителе Луке Войно-Ясенецком
v=hMU_WvsmvBY

Он Миша побывал в Аду! Фильм 1
v=eubR2FRK79A

П.С.
Сатана посветил фонариком на статую Шивы и сказал, Мишенька ты мой.
Ты принадлежишь мне, ты всю жизнь молился Будде и Шиве..

Вот что говорит Сатана, кто молится истуканам языческим!
1

Популярные темы форума

Политика

Объявлено об аресте сбежавшего от прокуратуры Порошенко
Свергнуть и убить: жуткие детали заговора против Лукашенко
Сделано шокирующее заявление об инвалидности Зеленского
Лавров остроумно отбил нахальную провокацию Запада

Шоу-бизнес

Народ ахнул от вида изменившейся до незнаваемости Повалий
Жена откровенно о расставании с Боярским: Он меня достал своим пьянством
"Его насильно удерживают": из-за престарелого Джигарханяна бьют тревогу
85-летний Жванецкий перенес серьезную операцию

Проишествия

Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Путин сделал серьезное заявление после жуткого пожара в Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

Дочь Началовой выступила против Алдонина

Девочка сразилась с отцом
Шоу-бизнес

"Гнать к чертовой матери!" – Солнцев вышвырнул Бузову и Бородину из "Дома-2"

Шоумен обвинил ведущих в провале телепроекта
Шоу-бизнес

Хакеры раскрыли секрет победы дочери Алсу

Это устаревшая методика
Шоу-бизнес

Кудрявцева раскрыла истинные причины развода

Телеведущая откровенно поговорила в интервью

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие
Совет на выходные
Календарь красоты на май

Фоторепортажи

Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
Знаменитости похвастались самыми странными нарядами
Разведенка Дакота возбудила арабов откровенным платьем

Спорт

Элегантная Шарапова произвела фурор на балу
Загитова утерла нос опустившейся Туктамышевой
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову

Регионы

Страшная находка у Крымского моста взбудоражила россиян
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru