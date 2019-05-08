Вравших про Крымский мост украинцев поставили на колени
Над Крымским мостом "хохочет весь мир", написали
ранее журналисты украинского издания Znaj.ua. По их словам, даже в майские
праздники ажиотажа на переправе не наблюдается.
В доказательство они приложили снимок украинского блогера RoksolanaToday & Крым, которая регулярно публикует язвительные комментарии про Крымский мост. На снимке переправа действительно выглядит свободной, автомобилей очень мало. Однако заявления, что по ней никто не ездит - откровенная ложь, уверяют российские блогеры.
Так, Алена Бардовская из Севастополя отмечает, что люди активно ездят по Крымскому мосту для отдыха на полуострове. При этом она подчеркивает, что немало желающих отдохнуть под ласковым крымским Солнцем и среди украинцев. "Как можно заметить, на крымско-украинской границе большие пробки", – написала блогер в социальных сетях.
Лживые утверждения комментаторов из Незалежной опровергают и в Управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань". В ведомстве подсчитали, что благодаря Крымскому мосту поток туристов на полуостров значительно вырос.
На первые майские праздники, отмечают в пресс-службе, переправу пересекли более 100 тысяч машин. Причем только 1 мая на Крымском мосту побывало более 20 тысяч транспортных средств.
Всего с момента запуска трассы в мае прошлого года по ней проехали почти пять миллионов автомобилей. А совсем скоро на Крымском мосту откроется железная дорога – попасть на полуостров станет еще проще.
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