Вравших про Крымский мост украинцев поставили на колени

В Незалежной не устают распространять ложь про переправу через Керченский пролив. Очередная байка выдумщиков с Украины гласит, что по Крымскому мосту никто не ездит. В Сети опровергли сомнительные заявления и жестко унизили лгунов.



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