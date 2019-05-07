Страшная находка у Крымского моста взбудоражила россиян

За время строительства переправы через Керченский пролив было множество самых разных находок – от античных древностей до техники времен Великой Отечественной войны. Очередное открытие в районе Крымского моста потрясло россиян.



В годы Великой Отечественной в районе Керченского пролива шли тяжелейшие бои. Кровопролитные сражения с гитлеровцами шли на суше, море и в воздухе. Место, где сейчас располагается Крымский мост, имело стратегическое значение.



Неудивительно, что поисковики до сих пор находят артефакты тех страшных лет. Очередную страшную находку энтузиасты обнаружили под водой недалеко от Крымского моста. Речь идет о боевом катере пограничной охраны НКВД. Как сообщает телеканал "Крым 24", сторожевое судно затонуло в 1943 году.

Останки кораблей поисковики поднимают по частям. Отмечается, что в районе Крымского моста на дне пролива покоятся более 300 судов, затонувших в годы Великой Отечественной войны.

У Крымского моста нашли катер пограничной охраны НКВД, затонувший в 43-м. В тот год в районе Керченского пролива шли тяжелейшие бои. В преддверии 9 мая эта находка обретает особую значимость. Вечная память бойцам... pic.twitter.com/GOv4qbRd7z — Константин Симонов (@ich_Mitra) 7 мая 2019 г.

В сюжете телеканала говорится, что находку обнаружили еще в сентябре прошлого года. Однако изучение обломков потребовало многих месяцев. И лишь на днях пришли к выводу, что затонувшее судно – катер пограничной охраны НКВД. До войны такие суда охраняли дачи первых лиц государства в Крыму.





Новость о затонувшем катере не оставила равнодушной россиян. "В преддверии 9 мая эта находка обретает особую значимость. Вечная память бойцам", – написал пользователь Twitter Константин Симонов. Другие комментаторы отметили огромную работу, проделанную поисковиками, и восхитились их профессионализму.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Через несколько месяцев ожидается запуск железной дороги по переправе.