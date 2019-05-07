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Страшная находка у Крымского моста взбудоражила россиян

Автомобилисты в восторге от Крымского моста. Фото: most.life
За время строительства переправы через Керченский пролив было множество самых разных находок – от античных древностей до техники времен Великой Отечественной войны. Очередное открытие в районе Крымского моста потрясло россиян. 
прочитано 4743 раза

В годы Великой Отечественной в районе Керченского пролива шли тяжелейшие бои. Кровопролитные сражения с гитлеровцами шли на суше, море и в воздухе. Место, где сейчас располагается Крымский мост, имело стратегическое значение.

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 Крымский мост

Крымский мост

Неудивительно, что поисковики до сих пор находят артефакты тех страшных лет. Очередную страшную находку энтузиасты обнаружили под водой недалеко от Крымского моста. Речь идет о боевом катере пограничной охраны НКВД. Как сообщает телеканал "Крым 24", сторожевое судно затонуло в 1943 году.

Останки кораблей поисковики поднимают по частям. Отмечается, что в районе Крымского моста на дне пролива покоятся более 300 судов, затонувших в годы Великой Отечественной войны.

В сюжете телеканала говорится, что находку обнаружили еще в сентябре прошлого года. Однако изучение обломков потребовало многих месяцев. И лишь на днях пришли к выводу, что затонувшее судно – катер пограничной охраны НКВД. До войны такие суда охраняли дачи первых лиц государства в Крыму.

Крымский мост – надежное и крепкое сооружение. Фото: most.life 

Новость о затонувшем катере не оставила равнодушной россиян. "В преддверии 9 мая эта находка обретает особую значимость. Вечная память бойцам", – написал пользователь Twitter Константин Симонов. Другие комментаторы отметили огромную работу, проделанную поисковиками, и восхитились их профессионализму.

Длина Крымского моста – 19 километров. Фото: most.life

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Через несколько месяцев ожидается запуск железной дороги по переправе.

Автор: Федор Лопырев7 мая 2019, 21:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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