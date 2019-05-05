"Полная разруха": люди жестко высказались о ситуации на Крымском мосту
Блогеры опубликовали новый снимок трассы и тут же сделали далеко идущие выводы. Так, на странице пользователя Twitter RoksolanaToday&Крым появилась фотография Крымского моста, на котором практически отсутствуют автомобили.
Это дало повод украинцам в очередной раз громогласно объявить о "ненужности" переправы. По мнению издания Replyua.net, Крымский мост стал "поводом для насмешек".
Очередной информационный вброс украинцев о переправе вызвал бурю негодования у россиян. Пользователь Twitter Константин Симонов предположил, что в Незалежной, видимо, считают, что на Крымском мосту должны быть пробки, как в Москве в час пик.
"Вы лучше о своих мостах думайте. Даже в Киеве – и то все рушится. Полная разруха, и с мостами, и в головах", – гневается комментатор.
Озаботиться проблемами собственной страны украинцев призвал и пользователь с ником Mike Mount Mikhail. "Болезные, вы хоть один свой мост отремонтируйте, а потом о Крымском переживайте", – посоветовал он.
Украинцы радуются, что на майские праздники на Крымском мосту почти нет машин. По мнению кастрюлеголовых, там должны быть пробки, как в Москве в час пик. Вы лучше о своих мостах думайте. Даже в Киеве - и то все рушится. Полная разруха, и с мостами, и в головах— Константин Симонов (@ich_Mitra) 4 мая 2019 г.
А у пользователя Maksim G. Pak сложилось впечатление, что украинцы только и думают, что о России. "Неужели своих проблем нет? Вот недавно был в Киеве, в Днепропетровске – такой нищеты, "серых" и понурых людей я давно не видел", – признался комментатор.
А пока украинцы бесятся, Крымский мост ставит новые рекорды. На днях стало известно, что с момента открытия по переправе проехали 4,8 миллиона автомобилей. Скорее всего, к годовщине открытия, к 15 мая, эта цифра дойдет до пяти миллионов.
К концу года состоится открытие железной дороги. Крымский мост соединит полуостров с крупнейшими городами "материковой" России – Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом, Казанью и другими.
Бывший солист группы Smash попал в аварию на трассе
Она обратилась к злопыхателям
Бизнесмену пришлось закрыть свой ночной клуб
Родственники певицы сделали заявление
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Жениться лучше на мусульманке.
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Квартира Началовой Юлии
Колхозник командует Кремлём.
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Больные отношения
Я из Нальчика
Как вы относитесь к Лопыревой?
что такое шизофрения?
Про алкоголь
Меня сглазила подруга
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Работа на первом месте
Кушаю на ночь
Вегетарианцы долго не живут
Пожелала смерти подруге
Женское домиирование
Изменил с коллегой
Много глупых парней
заказать девочку малолетку недорого
отношения
Отдай миллион!
Как выбрать качественный щебень?