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Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ

Крымский мост не дает покоя украинцам. Фото: most.life
На переправе через Керченский пролив происходят важные события. Как сообщают СМИ, на Крымском мосту состоялись тайные испытания. Люди оставляют язвительные комментарии по поводу произошедшего. 
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Как обычно своеобразное описание событий на переправе предоставила украинская пресса. Известное сомнительными публикациями про Крымский мост издание "Обозреватель" назвало происходящее на переправе "тайными испытаниями".

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Крымский мост

Речь идет о первом пробном пуске пассажирского состава по железнодорожной части переправы. "Первый пассажирский поезд на Крымском мосту. 29 мая 2019 год. Пока испытания", – написал в своем Instagram пользователь seregakirkoro. 

Пользователи Сети на публикацию украинского издания отреагировали с иронией. Если испытания тайные, то почему фотографии с них появились в широком доступе, недоумевает Куцырь Дмитрий. Комментатор посоветовал авторам статьи завязывать с запрещенными веществами.

В свою очередь Антибандеровец Yuri напомнил, что пару лет назад украинские журналисты пытались доказать, что построить Крымский мост невозможно. "Тайные испытания моста днем, в людном месте, посреди пролива. Очень тайные испытания", – поиронизировал Ismagulov Andrey.

 

 

До открытия железнодорожной части Крымского моста остались считаные месяцы. Планируется, что первый пассажирский состав пройдет по переправе 8 декабря этого года. Строители сообщают, что уложили уже 70% путей.

На Крымском мосту уложено 70% железнодорожных путей. Фото: most.life

Первые поезда свяжут крупные российские города с основными населенными пунктами полуострова. Уже объявлено, что составы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов будут ходить в Симферополь, Севастополь и Евпаторию.

Продажа билетов на поезда через Крымский мост начнется в сентябре. Их можно будет приобрести на вокзалах и станциях районного значения, а также в Ялте и Судаке. 

Первые поезда по Крымскому мосту проедут 8 декабря. Фото: most.life

Автор: Федор Лопырев31 мая 2019, 14:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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