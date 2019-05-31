Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
Как обычно своеобразное описание событий на переправе
предоставила украинская пресса. Известное сомнительными
публикациями про Крымский мост издание "Обозреватель" назвало
происходящее на переправе "тайными испытаниями".
Речь идет о первом пробном пуске пассажирского состава по железнодорожной части переправы. "Первый пассажирский поезд на Крымском мосту. 29 мая 2019 год. Пока испытания", – написал в своем Instagram пользователь seregakirkoro.
Пользователи Сети на публикацию украинского издания отреагировали с иронией. Если испытания тайные, то почему фотографии с них появились в широком доступе, недоумевает Куцырь Дмитрий. Комментатор посоветовал авторам статьи завязывать с запрещенными веществами.
В свою очередь Антибандеровец Yuri напомнил, что пару лет назад украинские журналисты пытались доказать, что построить Крымский мост невозможно. "Тайные испытания моста днем, в людном месте, посреди пролива. Очень тайные испытания", – поиронизировал Ismagulov Andrey.
До открытия железнодорожной части Крымского моста остались считаные месяцы. Планируется, что первый пассажирский состав пройдет по переправе 8 декабря этого года. Строители сообщают, что уложили уже 70% путей.
Первые поезда свяжут крупные российские города с основными населенными пунктами полуострова. Уже объявлено, что составы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов будут ходить в Симферополь, Севастополь и Евпаторию.
Продажа билетов на поезда через Крымский мост начнется в сентябре. Их можно будет приобрести на вокзалах и станциях районного значения, а также в Ялте и Судаке.
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