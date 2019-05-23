Закрытие Крымского моста: объявлено о серьезных проблемах с переправой
Россия открыла новый фронт конфронтации с Украиной – Азовское
море, ситуация в котором приобрела первостепенное значение для безопасности в Восточной Европе. Об этом пишет в
швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung
журналист Андреас Умланд.
Задержание российскими пограничниками украинских моряков недалеко от Крымского моста в ноябре прошлого года не привело к жесткой реакции Запада, сокрушается корреспондент. По его мнению, на "дальнейшую агрессию" Москву могут спровоцировать технические проблемы с переправой через Керченский пролив или ее якобы экономическая неэффективность.
Умланд предположил, что в таком случае Кремль может "заняться поисками виноватых в этом провале". "И тогда он мог бы внушить населению мысль, что мост не может полноценно функционировать из-за обострения ситуации", – делает странное утверждение швейцарский журналист.
По его мнению, такой сценарий возможен, если переправа через Керченский пролив начнет разрушаться. Он напомнил о многочисленных сообщениях украинских СМИ, которые выявили множество технических проблем, а также геологических угроз Крымскому мосту.
На самом деле утверждения украинской прессы о трассе – ложь. Но на Западе, как видно, фейки выдумщиков из Незалежной по-прежнему котируются.
Умланд не стал исключать, что движение по Крымскому мосту может прекратиться. "Возможное закрытие, а в крайнем случае и обрушение грандиозного моста стало бы тяжелым ударом по имиджу Путина, который тот сам себе создал после аннексии Крыма", – поделился журналист своими нездоровыми фантазиями.
Пользователи Сети подобный "креатив" не оценили. По мнению комментаторов, автор опуса "наковырял позавчерашних протухших баек" про Крымский мост. Другие и вовсе назвали Умланда "идиотом". Третьи пожалели, что журналиста до сих пор не лечат. "Налицо все признаки шизофрении", – уверен пользователь с ником саныч.
А пока на Западе и Украине продолжается истерика, строители спокойно возводят железнодорожную часть переправы. Первые поезда по Крымскому мосту должны пройти к концу года.
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