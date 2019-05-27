"Не вздумайте ехать": фото пустующего Крымского моста вызвало экстаз у украинцев

Шоу "Голос.Дети" Эксклюзивы Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 27 мая
Лента новостей
11:50
"Место жены – на кухне!": Каменских распекли за горячее фото из ванной
11:38
Сын экс-сенатора устроил гонки с полицией и сбил инспектора ДПС
11:19
У стен Кремля подают завтраки за 40 тысяч рублей
10:46
"Это не Ани!": поклонники не узнали изменившуюся Лорак
10:40
"Возраст берет свое": опустившуюся Шарапову списывают со счетов
10:37
Зеленский публично опозорился из-за неприятного запаха
10:34
Москвичка бросила ребенка в торговом центре ради наркотиков
10:14
65-летняя Татьяна Веденеева показала клубничку
10:08
Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте
09:59
Женственная Арзамасова произвела фурор (видео)
09:37
"Я твоя": поверившая в себя Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение
09:01
"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли
08:51
Фадеев нашел странности в спецвыпуске шоу "Голос.Дети"
08:36
На фестивале "Все цвета джаза" объявили победителей V премии Радио JAZZ
08:14
Россияне довели опозоренного Овечкина
08:07
Гороскоп на неделю
06:30
Зеленскому крепко досталось после хамства в адрес Путина
06:24
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
04:33
Плохие родители: Кейт и Уильям рассекретили любимчика
02:14
"Полный набор советского алкоголика": Самбурскую смешали с грязью после истерики
00:21
"Вышла замуж за лысого, некрасивого парня": Пригожин сделал откровенное заявление
22:37
"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
22:03
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
20:26
"Я тебя люблю": Агутин растрогал нежным посланием
19:28
Россия вырвала у чехов лакомый кусок
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 мая 2019 года
17:20
"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
16:39
"Грань анорексии": народ заклевал исхудавшую Рудковскую
16:25
"Все такой же молодой": снимок Маликова с детьми вызвал восторг
15:18
Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
14:51
Сексапильная Джанабаева потрясла грудью в Каннах
14:20
Столичные аэропорты задержали более 20 рейсов
13:58
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
13:47
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
13:23
На праймериз "Единой России" работают 2802 участка
13:23
Подруга проболталась о беременности невесты Тимати
13:03
"Тело в шляпе": Варнава возбудила россиян пикантным фото
12:32
Пугачева заставила мать Королевой кусать локти
12:08
У Лазарева родилась дочь
11:54
"Ты заигрался во лжи": обиженный сын обрушился на Пригожина
11:34
Настя Каменских ответила на слухи о беременности после свадьбы
11:06
Распустивший группу Шнуров раскрыл планы об участии в шоу "Голос"
10:58
Бессовестная внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки
10:34
"Угробил мою жизнь": Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика
10:19
Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты
10:08
Зеленского предупредили о серьезной опасности
07:30
Приговоренный к сроку Порошенко упал в ноги Зеленскому
06:35
Друг случайно проговорился о гадком вранье Маркл
03:12
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
01:08
Бородина устроила разборки после выходки дочери
23:16
Уличенная в тайной связи с Киркоровым Жасмин прервала молчание
20:36
Расторгуева поймали на глупом копировании
18:30
Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
17:58
С большинством превышенцев банка "Югра" рассчитаются через 2 месяца
17:48
Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"
17:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года
16:56
Володин: Программу "Безопасный город" нужно внедрить по всей стране
16:45
Есть пострадавшие: в Москве столкнулись Porsche и Mercedes
16:15
В Москве при жутком пожаре погибли два человека
15:32
Королева раскошелилась на "платье девственности"
15:12
"Тошнит от этой мерзости": устроившую разврат Бузову закидали камнями
14:52
Ольгу Серябкину терроризирует маньяк
14:17
Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего
14:00
В окружении Зеленского проболтались о серьезной зависимости
13:36
Куда Рудковская дела деньги младшего сына
13:01
Умер лауреат Нобелевской премии
12:57
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
12:31
Жуткое землетрясение застало Плющенко врасплох
12:03
Седокова откровенно высказалась о связях со взрослыми мужчинами
11:50
Было трое: Борисова признала зависимость от секса
11:23
Концерт Цымбалюк-Романовской и ее любовника со скандалом отменили по приказу МЧС
11:20
Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны
10:37
Первый канал сглаживает углы после скандала на "Голос.Дети"
10:16
"Куколка": народ обласкал кардинально изменившуюся Волочкову
08:34
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие
06:27
"Относился как к прислуге": вскрылись шокирующие подробности отношений Уильяма и Кейт
04:08
"Скатерть-самобранка": Наталья Водянова обескуражила странным нарядом
02:16
Ученые нашли способ вылечить рак мозга
01:36
Совет на выходные
00:03
У рассказавшего о педофилии Малахова нашелся защитник
23:32
Стал известен победитель шоу "Голос.Дети"
22:00
Дочь Серова впервые официально представила мужа
21:59
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья
21:47
Соскучившаяся по вниманию Борисова прихорашивается перед ухажером
21:46
Наперсточники: руководству "Евровидения" указали на дверь
21:39
Получившая миллионы Канделаки расскажет о съемках в порно
20:41
На северо-востоке столицы турист угнал такси
20:36
Володин озвучил рецепт эффективного развития экономики
20:25
19-летняя дочь Маликова нашла замену сыну миллиардера
20:02
Дума проведет парламентские слушания по развитию цифровой экономики
20:00
Госдума даст толчок развитию цифровой экономики
19:49
В центре Лиона прогремел взрыв
19:46
Леру Кудрявцеву заподозрили в связи с вице-канцлером Австрии
19:35
"Было дело": Тодоренко порассуждала об изменах мужу
19:34
Москвич угодил в больницу из-за кошки
19:06
"Подальше от Украины": новое уголовное дело толкает Порошенко к бегству
18:56
У самолета "Аэрофлота" SSJ-100 нашли 30 пробоин
18:34
"Возьми меня, Гоген": Солнцев нашел равноценную замену жене-старушке
18:22
Тимати наступил на горло собственной песне ради мертвого друга
18:08
В детском саду под Костромой на девочку упало пианино
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Первый канал сглаживает углы после скандала на "Голос.Дети"
"Куколка": народ обласкал кардинально изменившуюся Волочкову
Концерт Цымбалюк-Романовской и ее любовника со скандалом отменили по приказу МЧС
Общество

"Не вздумайте ехать": фото пустующего Крымского моста вызвало экстаз у украинцев

Фото: most.life/multimedia
Украинские пользователи Сети продолжают со страстью и упорством, достойными лучшего применения, следить за состоянием Крымского моста. Любой намек на то, что автомобильная переправа через Керченский пролив не пользуется чрезмерной популярностью, воспринимается ими с восторгом.
прочитано 1685 раз

С приходом ранних восходов и поздних закатов у фотографов начался сезон, во время которого есть шанс снимать улицы, дороги и площади при свете дня, но без скопления людей. Особенно это время ценят любители инженерных сооружений – зачастую они стремятся сделать кадр без людей.

ПО ТЕМЕ

Закрытие Крымского моста: объявлено о серьезных проблемах с переправой

"Опасность взрыва": Работу МЧС на Крымском мосту сняли на видео

 Новости Крыма

Сюжеты Новости Крыма

Крымский мост

Крымский мост

Одному из фотографов повезло поймать момент и запечатлеть пустующий Крымский мост. Судя по всему, он сделал это ранним утром, почти сразу после восхода солнца. Украинские пользователи Сети принялись с восторгом делиться этими кадрами как доказательством того, что переправа через Керченский пролив не пользуется спросом у туристов.

"Спасибо вам, балалайники, что не приехали вообще и не испортили мне отдых на любимом моем море! Так и надо! Даже не думайте ехать и за***ать мое море и мои пляжи!" – на своей странице в Twitter написала пользователь с ником RoksolanaToday&Крым25%. Эмоциональное сообщение она сопроводила самыми снимками пустующего Крымского моста.

Комментаторы пришли в настоящий экстаз. Всего один человек обратил внимание на то, что фотографии были сделаны не днем. Однако голос разума потонул в потоке восторженных комментариев на украинском языке.

Аналитики успели заметить болезненную привязанность украинских пользователей Сети к теме Крымского моста. Сперва они утверждали, что подобное сооружение невозможно возвести из-за неких глобальных причин. Затем изменили риторику и рассказывали, что Россия "разорится из-за стройки".

Когда и первое, и второе утверждение были опровергнуты самой жизнью, комментаторы стали доказывать друг другу и самим себе, что стройка напрасна, ведь по переправе через Керченский пролив "никто не ездит". Эти люди цепляются даже за самое призрачное доказательство своей правоты.

Отметим, что частица "25%", которая содержится в нике разместившего фотографии пользователя Сети, стала появляться у сторонников Петра Порошенко после того, как политик с треском проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Дескать, раз того поддержали 75% украинцев, то за бывшего президента выступает четверть населения.

Автор: Геннадий Куприянов27 мая 2019, 11:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

"Это больно и трагично": Пригожин поставил точку в семейной распре
"Место жены – на кухне!": Каменских распекли за горячее фото из ванной
Максакова со слезами покаялась перед бывшим мужем
"Это не Ани!": поклонники не узнали изменившуюся Лорак

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Шоу-бизнес

Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"

Семья оградила ребенка от травли и психологической травмы
Шоу-бизнес

"Угробил мою жизнь": Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика

Артистка опубликовала обращение к поклонникам
Шоу-бизнес

"Это не Ани!": поклонники не узнали изменившуюся Лорак

Подробности реакции фанатов на преображение звезды
Шоу-бизнес

"Я твоя": поверившая в себя Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение

Телеведущая трогательно обратилась к артисту в Instagram

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Ослепительный Киркоров резко помолодел
Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной
Модель продает "обнаженные" снимки богатым ради благотворительности
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces

Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru