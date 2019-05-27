"Не вздумайте ехать": фото пустующего Крымского моста вызвало экстаз у украинцев

Украинские пользователи Сети продолжают со страстью и упорством, достойными лучшего применения, следить за состоянием Крымского моста. Любой намек на то, что автомобильная переправа через Керченский пролив не пользуется чрезмерной популярностью, воспринимается ими с восторгом.

С приходом ранних восходов и поздних закатов у фотографов начался сезон, во время которого есть шанс снимать улицы, дороги и площади при свете дня, но без скопления людей. Особенно это время ценят любители инженерных сооружений – зачастую они стремятся сделать кадр без людей.

Одному из фотографов повезло поймать момент и запечатлеть пустующий Крымский мост. Судя по всему, он сделал это ранним утром, почти сразу после восхода солнца. Украинские пользователи Сети принялись с восторгом делиться этими кадрами как доказательством того, что переправа через Керченский пролив не пользуется спросом у туристов.

"Спасибо вам, балалайники, что не приехали вообще и не испортили мне отдых на любимом моем море! Так и надо! Даже не думайте ехать и за***ать мое море и мои пляжи!" – на своей странице в Twitter написала пользователь с ником RoksolanaToday&Крым25%. Эмоциональное сообщение она сопроводила самыми снимками пустующего Крымского моста.

Дякую вам,балалайкіни,що не приїхали взагалі і не спотворили мені відпочинок на любому моєму морі!

Так і треба! Навіть не думайте іхати і засирати моє море і мої пляжи! pic.twitter.com/MLTCw4bNUJ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 мая 2019 г.

Комментаторы пришли в настоящий экстаз. Всего один человек обратил внимание на то, что фотографии были сделаны не днем. Однако голос разума потонул в потоке восторженных комментариев на украинском языке.

Аналитики успели заметить болезненную привязанность украинских пользователей Сети к теме Крымского моста. Сперва они утверждали, что подобное сооружение невозможно возвести из-за неких глобальных причин. Затем изменили риторику и рассказывали, что Россия "разорится из-за стройки".

Когда и первое, и второе утверждение были опровергнуты самой жизнью, комментаторы стали доказывать друг другу и самим себе, что стройка напрасна, ведь по переправе через Керченский пролив "никто не ездит". Эти люди цепляются даже за самое призрачное доказательство своей правоты.

Отметим, что частица "25%", которая содержится в нике разместившего фотографии пользователя Сети, стала появляться у сторонников Петра Порошенко после того, как политик с треском проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Дескать, раз того поддержали 75% украинцев, то за бывшего президента выступает четверть населения.