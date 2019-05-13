Фото Крымского моста после зимы довело людей до истерики

В Сети на суд публики представили новые фотографии переправы через Керченский пролив. Комментаторы разразились истерикой, а СМИ принялись публиковать панические комментарии о судьбе Крымского моста.



Прошедшие майские праздники стали отличной возможностью отдохнуть на полуострове. Многие поехали на местные курорты через Крымский мост. Истеричные комментарии в Сети не заставили себя долго ждать.



Как обычно, отличились украинские блогеры и СМИ. Так, пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25% опубликовала несколько фотографий переправы и заявила, что Крымский мост стоит пустой: автомобилей на нем якобы почти нет.

Мимо подобных сомнительных утверждений не могла пройти украинская пресса. "Свежие фото проклятого Крымского моста вызвали истерику в Сети" – с таким заголовком выпустила очередной "разоблачительный" материал о переправе издание replyua.net.

Сама RoksolanaToday&Крым25% подписала снимок "опустевшего" Крымского моста: "Стоит себе. Туристов майских проважает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Публикации в украинском сегменте Сети вызвали гнев у россиян.

Так, пользователь Mike Mount Mikhail назвал жителей Незалежной "сектой "Свидетелей Крымского моста" и призвал украинцев подумать над собственной инфраструктурой, которая находится в крайне плачевном состоянии. "ПровОжает, недоучка ты рагульская", – прокомментировал Rabic.

Утверждения, что трасса через Керченский пролив пустая - ложь, уверяют россияне. Более того, украинцы сами активно посещают полуостров. Причем многие из них едут в регион специально, чтобы посмотреть на Крымский мост, сообщил ТАСС член Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Сами за себя говорят показатели трафика по переправе. Дорожные службы зафиксировали, что только 1 мая по Крымскому мосту проехали 20 тысяч автомобилей. Всего за первые майские праздники на переправе побывали около 100 тысяч транспортных средств, а количество отдыхающих за прошедшие две недели составило 250 тысяч.