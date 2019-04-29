В субботниках "Единой России" участвовали больше миллиона человек

В апреле во всероссийских субботниках, организованных партийным проектом "ЕР" "Чистая страна", приняли участие почти 1,2 миллиона человек из 80 регионов страны. По словам главы думского комитета по охране окружающей среды, координатора партпроекта Владимира Бурматова, привести в порядок города и поселки вышли также 65 тысяч депутатов разных уровней.



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