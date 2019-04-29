В субботниках "Единой России" участвовали больше миллиона человек
Самые массовые акции прошли в Башкирии, Волгоградской и
Кемеровской областях, а также в Дагестане и Кабардино-Балкарии. По словам
Бурматова, субботники состоялись и на тех местах, которые будут благоустроены
летом в рамках партийного проекта "Городская среда" – в зонах отдыха,
на детских и спортивных площадках.
Несмотря на то, что акция проведена в федеральном формате впервые, она вызвала большой отклик среди людей. Парламентарий отметил, что на субботники приходили целыми семьями.
"Самому младшему участнику было всего два года, а самому старшему исполнилось 104 года – ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик с боевыми наградами привел на субботник правнуков", – рассказал единоросс.
На этом субботники не заканчивается: большое количество мероприятий запланировано на май и июнь. Это объясняется тем, что в некоторых регионах в силу непростых климатических условий только начал сходить снег. Бурматов пообещал, что количество участников акции будет значительно больше.
Ранее "Дни.ру" писали об итогах Недели экологии, проведенной "Единой Россией". Общественные приемные премьер-министра, главы партии Дмитрия Медведева провели около 750 тематических мероприятий. В них приняли участие более 60 тысяч человек, многие граждане высказали свои идеи по улучшению экологической ситуации в регионах.
Напомним, партпроект "Единой России" "Чистая страна" объединяет усилия партии, органов власти, общественников, специалистов, волонтеров и местных жителей для решения проблем на местах. Речь идет о ликвидации незаконных свалок, повышении качества питьевой воды, снижении выбросов с предприятий. Кроме того, активисты пристально следят за соблюдением экологического законодательства.
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