Оленя в каске сделали мастером бригады вахтовиков (видео)
Северному оленю надели на голову каску и натянули на него оранжевый опознавательный жилет. Креативные работяги назвали животное Федором и заявили, что это их новый мастер. Мужчинв не оставили оленя голодным – после видеосессии его покормили куском хлеба и животное отправилось восвояси.
Логотипа компании, сотрудники которой развлеклись с животным, на появившемся в Сети ролике разглядеть не удалось. Иначе фирме грозило бы серьезное разбирательство с защитниками животных, которых видео здорово разозлило, пишет Ura.ru.
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