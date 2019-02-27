Свердловчанин забил до смерти двух собутыльников

В Свердловской области суд отправил в СИЗО 47-летнего жителя села Русская Тавра, который, как полагает следствие, до смерти забил двух своих приятелей, распивая с ними спиртное. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.

Из-за чего между мужчинами произошел конфликт, не уточняется. Известно лишь, что на телах погибших были обнаружены множественные травмы. Арестованному грозит пожизненный срок.