В Петербурге тренера детской хоккейной команды жестоко избили из-за Instagram

В Петербурге ведение аккаунта в Instagram довело тренера детского хоккейного клуба до избиения. Конфликт произошел из-за оскорбления чувств неизвестного.
Сначала тренеру сообщили, что у него очень вызывающий аккаунт. "Звезда Instagram, насмотрелся на всякие видяшки и стал крутым", – заявил мужчина. Позже злоумышленник принялся избивать тренера. Одна из публикаций спортивного деятеля в Instagram якобы задела чувства пользователя Сети. После этого недовольный мужчина напал на тренера и принялся его избивать. О последствиях инцидента не сообщается, пишет телеканал "360".
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