Рухнула стена: под Белгородом в жилом доме произошел взрыв газа

Во вторник, 3 декабря, в Белгородской области прогремел взрыв. Как передает "Царьград", хлопок газа произошел в четырехэтажном доме в поселке Яковлево.
В результате обрушилась стена здания. Четыре человека пострадали, двое из них получили ожоги, сообщает издание "Известия". На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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