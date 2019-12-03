Петербуржец устроил застолье возле трупа сожительницы

В Невском районе Санкт-Петербурга местный житель устроил застолье рядом с трупом сожительницы. В случившемся разбираются правоохранители.
В понедельник, 2 декабря, пьяный петербуржец связался с полицией и сообщил, что нашел тело подруги. Прибывшие на место правоохранители стали свидетелями любопытного зрелища.
Как передает ИА "Невские новости", мужчина решил отметить кончину сожительницы, пригласив друзей на вечеринку с алкоголем. На вопросы полицейских о причине и времени смерти подруги он так и не смог внятно ответить.
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