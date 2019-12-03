Двое студентов ограбили доставщика еды в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух студентов, которые ограбили доставщика еды. Возбуждено уголовное дело.
По данным газеты "Петербургский дневник", 2 декабря в полицию обратился курьер. Мужчина рассказал, что неизвестные избили его и отобрали сумку с заказом. Подробности выясняются.
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