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Двое студентов ограбили доставщика еды в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух студентов, которые ограбили доставщика еды. Возбуждено уголовное дело.

По данным газеты "Петербургский дневник", 2 декабря в полицию обратился курьер. Мужчина рассказал, что неизвестные избили его и отобрали сумку с заказом. Подробности выясняются.

Автор: 3 декабря 2019, 16:45

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