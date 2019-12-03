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Регионы

Под Москвой мужчина поливал машины соседей кислотой

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Житель подмосковного Пушкино обливал кислотой автомобили своих соседей. Одной из женщин злоумышленник угрожал расправой.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", ЧП произошло у дома на Советской улице. Вначале сосед облил кислотой автомобиль одной женщины, затем он вошел во вкус и испортил кузов другого авто, принадлежавшего жительнице этого же дома. От полиции информации по данному факту не поступало.

3 декабря 2019, 14:43

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