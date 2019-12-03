Под Москвой мужчина поливал машины соседей кислотой

Житель подмосковного Пушкино обливал кислотой автомобили своих соседей. Одной из женщин злоумышленник угрожал расправой.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", ЧП произошло у дома на Советской улице. Вначале сосед облил кислотой автомобиль одной женщины, затем он вошел во вкус и испортил кузов другого авто, принадлежавшего жительнице этого же дома. От полиции информации по данному факту не поступало.
Популярные темы форума
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Нимфомания
Всем дуракам посвящается
О доброте и милосердии к старикам
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Путин сказал,что слово мама ",не будет заменно на родителей номер один ,номер-2
Кто украл унитазы из КОРАБЛЕЙ