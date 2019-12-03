В Татарстане уголовник в белой горячке зарезал жену с двумя детьми

Житель Менделеевска зарезал бывшую супругу, пасынка и двухлетнего сына. Уточняется, что злоумышленник допился до белой горячки.
Трагедия произошла ночью. Мужчина приехал навестить бывшую семью, выпил и ушел спать. Внезапно проснувшись среди ночи, он взял нож и отправился убивать. По данным телеканала "360", подозреваемый трижды судим за воровство и драки. На месте преступления работают следователи.
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