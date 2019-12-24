Жителю Подмосковья выстрелили из пистолета в лицо

Житель подмосковного Ногинска выжил после того, как ему выстрелили в лицо из пистолета. Уточняется, что на мужчину напали двое злоумышленников.
Личности злоумышленников уже установлены. Оба имеют судимости. По данным сайта "Подмосковье сегодня", бандиты похитили похитили у пострадавшего четыреста рублей, телефон и скрылись. Сумма ущерба превысила семнадцать тысяч рублей.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто есть кто.
не делает куни
Помогите отвязаться.
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????