Отказались вызвать скорую: работники McDonald’s выгнали мужчину с обморожением

В Тюмени сотрудники ресторана быстрого питания McDonald’s отказались вызвать скорую помощь мужчине, обморозившему ноги. Пострадавшему пришлось обратиться за помощью к прохожим.

"Ночью 22 декабря около McDonald’s на улице Ленина к нам, сильно хромая, подошел мужчина и попросил вызвать скорую помощь. Он сказал нам, что отморозил ноги и не может больше идти", – рассказал очевидец в социальных сетях.

Неравнодушные прохожие отвели мужчину в соседнее кафе и вызвали врачей. В пресс-службе McDonald’s отказались комментировать произошедшее, сообщает URA.ru.