Душили ремнем: в Архангельске две школьницы жестоко убили ровесницу

В Архангельске две 17-летние девушки жестоко убили сверстницу. Правоохранители задержали подростков. Возбуждено уголовное дело, передает ИА "Невские новости".
Согласно предварительной версии, в июне этого года школьницы договорились об убийстве подруги. На встречу с жертвой они принесли ремень, резиновые перчатки, пакеты и чистящее средство.
Одна из злоумышленниц ударила ровесницу по голове стеклянной бутылкой. После этого сообщницы начали душить ее ремнем и резать осколками бутылки. На голову жертвы надели полимерный пакет, сообщает FlashNord.
Школьницы оставили труп возле железнодорожных путей и скрылись. Спустя некоторое время местные жители нашли тело и сообщили об этом в полицию.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Первый раз в Москве на НГ
Тётке шо не стесняеца быть проституткой.
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Я не стесняюсь своей работы.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно