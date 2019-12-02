Попал в больницу: в Петербурге автомобиль сбил ребенка

В Санкт-Петербурге автомобиль Chevrolet Lanos сбил подростка на пешеходном переходе. Авария произошла в понедельник, 2 декабря, на Среднеохотинском проспекте.
Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него травмы средней степени тяжести. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, сообщает ИА "Невские новости".
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