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Один водитель пострадал: в Башкирии столкнулись две легковушки

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Утром 19 декабря в Буздякском районе Башкирии столкнулись Kia Cerato и "ВАЗ". В результате отечественный автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель "ВАЗ" получил травмы и был доставлен в больницу. Подробности состояния другого автомобилиста не раскрываются. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители, сообщает ToDayNews Ufa.

Автор: 19 декабря 2019, 14:41

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