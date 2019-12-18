Под Москвой специалист по ремонту терминалов похитил из банкомата миллион

В Подмосковных Химках специалист по ремонту платежных терминалов похитил из банкомата миллион рублей. Полицейские вычислили вора – им оказался 32-летний житель Солнечногорска.
"Являясь специалистом по техническому ремонту платежных терминалов, мужчина похитил деньги. Установлена причастность правонарушителя к совершению аналогичного преступления. Общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей", – цитирует пресс-службу МВД сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Замуж за мусульманина
Ненависть к родителям.
Зачем бедные плодятся?
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.