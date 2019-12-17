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Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом

Фото: www.globallookpress.com
Гости и сотрудники Исторического музея Южного Урала были поражены неожиданным происшествием. Внезапно защитный купол над обломком челябинского метеорита приподнялся.
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Все случилось на глазах у изумленной публики. Без видимых причин купол медленно взлетел над обломком и вскоре так же медленно опустился. Как позже рассказывали сотрудники, никакого сбоя не происходило и специально ограждение никто не поднимал.

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"На место прибыла охрана, купол опустили. Но объяснения случившемуся нет, причина непонятна, так как точно знаем, что технических неполадок не было", – передает слова сотрудника отдела по связям с общественностью музея Юрия Богатенкова ТВ Центр.

Автор: 17 декабря 2019, 17:38
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