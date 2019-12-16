Реагировал агрессивно: пьяный дебошир оказался привязанным в самолете

Во время полета мужчина нецензурно выражался в адрес бортпроводников и других пассажиров. Кроме того, он пытался войти в кабину пилота. На замечания реагировал довольно агрессивно. Поэтому предусмотрительные члены экипажа привязали хулигана к креслу.
Когда на место прибыли полицейские, дебошир продолжал кричать и вырываться. Он не успокоился даже тогда, когда его привезли в отделение полиции. На него завели уголовное дело о хулиганстве, сообщает телеканал "360".
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