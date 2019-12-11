Под Москвой нашли обезглавленный труп

В Подмосковье недалеко от автобусной остановки в деревне Никифорово городского округа Лосино-Петровский нашли тело мужчины. Труп был обезглавлен.

Личность умершего установлена. Им оказался житель столицы в возрасте тридцати семи лет. По данным сайта "Подмосковье сегодня", мужчина выехал за город, чтобы фотографировать животных в лесу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.