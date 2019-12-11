Под Петербургом мужчина набросился с ножом на возлюбленную

В деревне Куттузи Ленинградской области мужчина напал с ножом на возлюбленную. Пострадавшую госпитализировали с множественными ранениями.
Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", сообщает ИА "Невские новости".
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