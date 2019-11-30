Вылетевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку

Летевший из Москвы в Волгоград самолет совершил вынужденную посадку в астраханском аэропорту. Это произошло в связи с туманом.
"Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвёл вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения", – цитирует сообщение аэропорта RT. Ранее стало известно, что в Волгограде из-за тумана шесть рейсов задержали и два отменили.
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