В лесопарке Екатеринбурга было найдено тело маленького ребенка

В одном из лесопарков Екатеринбурга было найдено тело маленького ребенка. Уточняется, что мальчик умер еще 26 октября. Труп пролежал несколько дней в пакете в подъезде, прежде чем убийцы вынесли и закопали его.
Главными подозреваемыми в совершении преступления считаются родители. Сейчас в их квартире идут обыски. Соседи уверяют: никаких криков в день убийства они не слышали. Подробности случившегося выясняются.
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