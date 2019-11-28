Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге обратились за помощью к правительству

В Москве 26 ноября у Дома правительства России и здания Минстроя прошла серия одиночных пикетов. Внимание федеральных чиновников привлекли жители Екатеринбурга, пытающиеся спасти от уничтожения городской лесопарк Березовая роща. Чтобы напомнить о проблеме, они прилетели в столицу.



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