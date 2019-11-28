Российские силовики показали задержание особо опасной банды

На счету преступников серия убийств, похищения людей, вымогательства, грабежи и разбои. По данным ТВ Центра, в ОПГ входили 250 человек, среди них – сотрудники полиции, адвокаты, члены террористического подполья.
Основные организаторы и исполнители преступлений уже взяты под стражу, а скрывшиеся головорезы объявлены в розыск.
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