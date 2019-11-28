Под Петербургом после укола скончался школьник

В Ленинградской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели девятиклассника. Парень лежал в больнице с подозрением на гастрит, но врачи ничего у него не нашли.
Спустя неделю после выписки подростку неожиданно стало плохо. Прибывший по вызову медик сделал школьнику укол. Через полчаса паренек умер. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности", пишет "Царьград".
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