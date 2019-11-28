Подмосковные врачи спасают жизнь изувеченного живодером кота

Житель подмосковной Истры собирался утилизировать отходы, но подойдя к мусорному баку, услышал жалобные стоны в одном из мешков. Мужчина пришел в ужас от увиденного: перебитый кот черного окраса мяукал от боли.
Неравнодушный гражданин незамедлительно отправился с котом в ветклинику. "Врачи диагностировали у него переломы хвоста, который в итоге ампутировали. Внутренние органы сильно задеты. Видимо, животному были нанесены удары какими-то острыми предметами", – цитирует мужчину сайт "Подмосковье сегодня".
Ветврачи несколько часов боролись за жизнь животного. Операция была проведена успешно, однако состояние кота по-прежнему тяжелое. Житель Истры планирует обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту жестокого обращения с животным.
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