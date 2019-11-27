Совести нет: под Москвой пенсионерку усадили на пол в общественном транспорте

В Подмосковье женщине преклонного возраста пришлось разместиться на полу в автобусе. Никто из пассажиров не уступил ей место.
"Ехал на транспорте, уже полностью забитом людьми. Сесть было негде, но я особо и не стремился найти себе место. На следующей остановке зашла эта бабушка. Мне показалось, что ей не меньше 80 лет. Прошла к водителю, оплатила проезд, все пассажиры ее видели. Вернулась в конец автобуса и села на пол. Так и ехали до конечной, никто не встал и не уступил ей место", – цитирует очевидца сайт "Подмосковье сегодня". Пользователи Сети жестко раскритиковали людей, которые даже не шелохнулись при виде пожилой женщины. Видимо, у некоторых совсем нет совести.
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