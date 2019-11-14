В Хабаровске ученик скоропостижно умер перед началом уроков

Ученик одной из школ Хабаровска потерял сознание перед началом занятий. Прибывшие медики не смогли спасти мальчика.
По данным телеканала "360", утром ребенок пришел в школу, но почувствовал себя плохо. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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