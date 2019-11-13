В Петербурге электричка насмерть сбила мужчину

В среду, 13 ноября, на северо-востоке Санкт-Петербурга мужчина попал под колеса электрички. Трагедия произошла на железнодорожной станции "Ручьи", сообщает ИА "Невские новости".
На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские. Врачи констатировали смерть мужчины. Личность погибшего и обстоятельства случившегося выясняются.
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