Злоумышленники обокрали храм в Петербурге

В ночь на 12 ноября неизвестные обокрали лавку в храме, расположенном в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Злоумышленники вынесли складень, иконы, крестики, цепочки и печать монастыря.
По факту случившегося полиция проводит расследование. В настоящее время правоохранители разыскивают преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает газета "Петербургский дневник".
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Самая интересная!
Как думаете, я дура?
У вас сбывались предсказания гадалок?
Лиона навсегда!!!
Сплю с сыном подруги
Вы любите анальный секс?
Я приехала в Москву за богатым