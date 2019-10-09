В жилом доме Петербурга прогремел взрыв

Во вторник, 8 октября, в жилом доме в Колпинском районе Санкт-Петербурга услышали хлопок. В однокомнатной квартире на восьмом этаже взорвался электросамокат, который находился на зарядке. После этого в помещении начался пожар.
По предварительной информации, произошла разгерметизация аккумулятора. Взрывной волной выбило стекла в квартире, один из осколков попал в глаз женщине, которая шла по улице. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Жильцы смогли потушить возгорание самостоятельно.
ЧП прокомментировал генеральный директор компании "Сегвей СПб" Тенгиз Репрынцев. Эксперт отметил, что в 90% случаев взрыв связан с механическим повреждением. "Транспортное средство уронили или ударили, а после этого поставили на подзарядку. Вероятность того, что аккумулятор взорвется сам по себе, минимальна", – подчеркнул он.
Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, Репрынцев рекомендовал ориентироваться при покупке устройства на фирму, которая успела зарекомендовать себя на рынке, внимательно читать правила эксплуатации и следить за тем, чтобы электросамокат не имел повреждений, сообщает ИА "Невские новости".
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