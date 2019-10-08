В Дагестане десятки детей отравились водой с фекалиями

В дагестанском селе Новое Викри более 20 детей отравились водопроводной водой, в которую попали фекальные загрязнения. По данным сайта VSE42.RU, анализ жидкости выявил наличие в ней бактерий.

В связи с этим было вынесено постановление о запрещении использования водопроводной воды, пишет РИА Новости. Ранее появились данные о том, что 24 жителя села заразились кишечной инфекцией,