В Ижевске водитель иномарки сбил ребенка. Пострадавший получил травмы, пишет ИА "Удмуртия".
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напомнила гражданам, что переходить дорогу нужно в зоне пешеходного перехода или на перекрестках по линии тротуаров и обочин.
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