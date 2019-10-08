В Ижевске водитель иномарки сбил ребенка. Пострадавший получил травмы, пишет ИА "Удмуртия".

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напомнила гражданам, что переходить дорогу нужно в зоне пешеходного перехода или на перекрестках по линии тротуаров и обочин.