Житель Егорьевска задушил девушку во время свидания и закопал ее труп

Житель Егорьевска убил девушку во время свидания и закопал труп в лесу. Отмечается, что долгое время погибшая числилась в розыске как пропавшая без вести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, пишет сайт "Подмосковье сегодня".