Житель Егорьевска задушил девушку во время свидания и закопал ее труп

Житель Егорьевска убил девушку во время свидания и закопал труп в лесу. Отмечается, что долгое время погибшая числилась в розыске как пропавшая без вести.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Кем вы работаете?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Кто начал срчн на ыоруме?
Новость в тему.
Про вашу смерть.