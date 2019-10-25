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Регионы

Из Петербурга выдворили разыскиваемого за наркотики американца

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Суд Петербурга постановил выдворить из России гражданина США, которого разыскивают на родине за торговлю наркотиками. Алет Тэраду был задержан в Пулково, передают "Петербургский дневник"

Он нарушил административный кодекс, в частности, не имея гражданства, пренебрег правилами пребывания в России. Суд обязал его выплатить штраф. Сам мужчина с решением суда не согласен и заявил, что не хочет возвращаться в США, поскольку у него есть русская жена в Северной столице. Впрочем, суд счел этот довод неубедительным.

25 октября 2019, 21:10

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