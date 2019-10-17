Суд освободил четырех фигурантов дела "Зимней вишни"

Заводский районный суд Кемерова постановил отпустить из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Речь идет о руководителе компании "Системный интегратор" Игоре Полозиненко и инженере Александре Никитине, а также пожарных Сергее Генине и Андрее Бурсине, сообщает VSE24.RU.
Несмотря на освобождение, обвиняемым запрещено покидать город без судебного разрешения, а также выходить за пределы помещения, в котором они будут проживать в ночное время. Запрет распространяется и на общение со свидетелями, потерпевшими и экспертами вне судебного процесса.
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