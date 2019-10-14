Под Москвой во время игры в футбол умер ребенок

В Люберцах во время игры в футбол умер подросток. По словам родителей ребенка, проблем со здоровьем у сына они не замечали.
Как сообщает сайт "Комсомольская правда", мальчик внезапно почувствовал себя плохо. Он опустился на землю, чем напугал остальных детей. К сожалению, спасти ребенка не удалось – подросток скончался до приезда медиков. Причину смерти установит судебная экспертиза.
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