Скандал в "Ленкоме" Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

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Понедельник 14 октября
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Под Москвой во время игры в футбол умер ребенок

прочитано 255 раз

В Люберцах во время игры в футбол умер подросток. По словам родителей ребенка, проблем со здоровьем у сына они не замечали.

Как сообщает сайт "Комсомольская правда", мальчик внезапно почувствовал себя плохо. Он опустился на землю, чем напугал остальных детей. К сожалению, спасти ребенка не удалось – подросток скончался до приезда медиков. Причину смерти установит судебная экспертиза.

14 октября 2019, 09:54

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