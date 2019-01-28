В Удмуртии неизвестный пытался битой выбить выдуманный долг у матери

Эксклюзив Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Понедельник 28 января
Лента новостей
20:51
Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша и марихуаны
19:46
Московские школьники заболели корью из-за отказа родителей от прививки
18:54
За наплевавшего на зрителей Крида извиняется лейбл Black Star
18:49
Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
18:41
"Единая Россия" наладит обратную связь с обманутыми дольщиками
18:23
Роскошная старушка-жена Макрона наплевала на правила приличия
18:18
"Все, я замужем!": Толкалина сообщила радостное известие
17:43
Корчевников показал разбитую инсультом Русланову
17:16
Грузины покорили Москву своим талантом
17:07
Шантажиста Лукашенко жестко унизили в Киеве
17:00
Старый гей облизал Тутберидзе
16:59
Шокирующая правда о тайном сыне Яковлева из "Иванушек" вызвала оторопь у россиян
16:58
Житель Ростова разнес самолет и был снят с рейса
16:18
"Хочу извиниться": Смолов сделал интимное признание Собчак
15:54
Россиян предупредили о серьезной угрозе
15:51
Алчная вдова Задорнова тянет миллионы с Первого канала
15:34
Наметили разрезы: Степаненко решилась на отчаянный шаг после развода
15:16
В сыновья годится: юный любовник ублажил "кисулю" Дапкунайте
14:57
Известную танцовщицу обокрали в Москве
14:48
Украинцы встали на колени перед пьяным Порошенко
14:48
В Москве скончался профессор МГУ
14:48
Стало известно о тайных миллионах Маслякова
14:23
"Врачи меня предупреждали": Савичева откровенно о потере ребенка
14:20
Лоза резко высказался о "голубизне" телеэкрана
14:05
Неожиданная версия кражи картины из Третьяковки
14:05
Вскрылись безмерные богатства молодой помощницы Петросяна
14:02
В Уфе пьяная женщина за рулем иномарки протаранила авто
13:50
Под Москвой на трассе перевернулся грузовик
13:42
Блогер-андрогин едет покорять "Евровидение-2019"
13:36
5 мифов о вине, в которые пора перестать верить
13:22
Рудковская влезла в скандал с покинутым мужем Лазаревым
13:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 января 2019 года
12:51
"Наглая рожа": известный политик крепко врезал Порошенко
12:46
Обломки обрушившегося завода придавили человека
12:41
Взбешенные инвалиды и пенсионеры набросились на зажравшуюся Пугачеву
12:38
Kia Sorento Prime: милая игрушка для взрослых
12:24
"Офицеры России" просят проверить Евгения Шабаева
12:21
57-летнего Цекало застукали с любовницей из Голливуда
12:19
Lexus ES 350: космическая роскошь
12:15
У избитой возлюбленной Марата Башарова пропал муж
11:48
Что убивает любовь: шесть главных ошибок женщин
11:44
Измен не было: неожиданная причина развода Лазарева с мужем
11:38
Бузова погнала в шею заявившихся с цветами поклонников
11:38
Собчак объявила о рождении ребенка после скандальной драки
11:34
В Санкт-Петербурге умерла олимпийская чемпионка
11:15
Героический поступок отца Путина довел украинцев до белого каления
11:02
"Я всегда пьяна": Волочкова открыла правду о своем состоянии
10:55
По стопам Варлей: актриса Васильева заявила о грязных домогательствах
10:53
Жене Асада вырезали раковую опухоль
10:13
Возмутительный обман обнаженного Куценко всполошил россиян
10:06
Порошина отдает новорожденного сына другой женщине
10:05
При обрушении отеля во время свадьбы погибло около 15 человек
09:46
Подозреваемого в краже картины Куинджи проверят на вменяемость
09:41
"Это крах": известная фигуристка оценила выступление Загитовой на ЧЕ
09:20
Напомаженную Кудрявцеву сняли с изуродованным мужчиной
09:17
В Новосибирске из-за угрозы минирования эвакуируют больницы
09:02
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи
08:40
"Ушел из жизни прекрасный человек": Пугачева сообщила печальную новость
08:14
Решительный Путин вступился за ребенка во время важного события
08:11
Все ради детей: наплевавшая на интрижки Питта Джоли скрывает пополнение
06:10
Оплеванной любовнице Петросяна дали ценный совет
03:00
В России отвергли идею немцев отказаться от туалетной бумаги
00:03
Диана Арбенина усыновит ребенка
22:01
На Украине смакуют провал в строительстве Крымского моста
19:54
"Большая ошибка": У получившей миллионы Пугачевой нашли проблемы
18:00
Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года
17:48
Избитого Виторганом Богомолова поймали на подлом обмане
17:34
Под Калугой обрушилась крыша заправки
17:07
Андреева с фольгой на голове поделилась секретом молодости
16:45
Кержаков не выходит на связь с маленьким сыном
16:13
При взрыве в жилом доме в Москве пострадал человек
16:07
Рязанов разнес пьянствующую Талызину
15:42
Мамины копии: Гузеева похвасталась своими детьми
15:25
Измотанный дракой Виторган внезапно слег
14:54
Помолодевшую Буланову невозможно узнать
14:37
Получившей бюджетные миллионы Пугачевой все еще не хватает денег
14:31
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 января 2019 года
14:03
"Очень жестко": полуголую Волочкову удовлетворили потные красавцы
14:02
Под Москвой водитель квадроцикла насмерть сбил ребенка
13:15
Возлюбленная Бондарчука показала обручальное кольцо
12:51
Откровенные снимки бритой налысо модели
12:43
Боярская в парике сделала душещипательное заявление
12:26
Беременную Маркл спасают от террористов
12:24
"Треснет по швам": В Белоруссии пригрозили России распадом
11:48
Выбравшийся из постели Галкин показал пышную растительность
11:30
Матерящаяся Собчак нелепо оправдалась за срыв съемок
11:28
На станции под Самарой с рельсов сошел поезд
10:54
При двойном взрыве в церкви погибли люди
10:41
Это девочка: у Шепелева нашли еще одного ребенка
10:33
Сокрушительное поражение Емельяненко попало на видео
06:01
Ирина Шейк запретила спрашивать ее о волосах
03:11
Победа в первом раунде: эксперты делают ставки на бой Емельяненко – Бейдер
00:05
Бизнес-гороскоп на февраль 2019 года
22:02
Леру Кудрявцеву разнесли за сексуальный наряд матери
20:06
Брак с Бузовой может спасти карьеру резидента Comedy Club
18:07
"Британская Ким Кардашьян" сразила фанатов откровенными фото
17:58
В кафе под Саратовом прогремел взрыв
17:55
Продюсер Разин намерен отомстить Первому каналу за Осина
17:30
Собчак начала устраивать жизнь Богомолова
16:34
Больше не "любимки": сестры Бузовы прилюдно разорвали отношения
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Получившей бюджетные миллионы Пугачевой все еще не хватает денег
Это девочка: у Шепелева нашли еще одного ребенка
Взбешенные инвалиды и пенсионеры набросились на зажравшуюся Пугачеву
Выбравшийся из постели Галкин показал пышную растительность
Бузова погнала в шею заявившихся с цветами поклонников
Матерящаяся Собчак нелепо оправдалась за срыв съемок
Регионы

В Удмуртии неизвестный пытался битой выбить выдуманный долг у матери

прочитано 152 раза

Жительница Каракулинского района Удмуртии написала заявление в полицию на мужчину, который вымогал у нее 150 тысяч рублей с битой, уверяя, что эти деньги задолжал ему ее сын. Об этом сообщает портал udm-info.ru.

Как установило следствие, с битой к женщине пришел ранее судимый местный житель. Он узнал, что у нее могут быть сбережения и решил под выдуманным предлогом получить их. 



28 января 2019, 20:24

комментарии

Политика

"Треснет по швам": В Белоруссии пригрозили России распадом
Арестованную Савченко благословили на борьбу с Порошенко
Раскрыты тайные порочные связи Тимошенко
Гей, клоун-русофоб и воровка на доверии: предвыборный пейзаж на Украине

Шоу-бизнес

Родила от свекра: Зарубину обвинили в интимной связи с отцом Малинина
За наплевавшего на зрителей Крида извиняется лейбл Black Star
"Все, я замужем!": Толкалина сообщила радостное известие
"Я люблю женатого": Канделаки шокировала неожиданной выходкой

Проишествия

Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Опубликовано видео допроса угонщика рейса Сургут – Москва
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

"Ушел из жизни прекрасный человек": Пугачева сообщила печальную новость

Примадонна призвала всех помолиться
Шоу-бизнес

"Я всегда пьяна": Волочкова открыла правду о своем состоянии

Балерина отреагировала на обвинения
Шоу-бизнес

"Все, я замужем!": Толкалина сообщила радостное известие

Ее избранник работает реквизитором
Общество

Роскошная старушка-жена Макрона наплевала на правила приличия

Первая леди Франции необычным образом дополнила свой наряд

Гороскоп

Диана Арбенина усыновит ребенка
Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года
Бизнес-гороскоп на февраль 2019 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Откровенные снимки бритой налысо модели
"Британская Ким Кардашьян" сразила фанатов откровенными фото
С треском провалившаяся теннисистка показала аппетитные формы
Снова свободна: легендарную модель вышвырнул ревнивый избранник

Спорт

Сокрушительное поражение Емельяненко попало на видео
WADA в панике из-за исков российских спортсменов
Судье сломали ногу в двух местах во время хоккейного матча (видео)
Доведенная провалом Загитова отказалась от еды

Регионы

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru