В Удмуртии неизвестный пытался битой выбить выдуманный долг у матери

Жительница Каракулинского района Удмуртии написала заявление в полицию на мужчину, который вымогал у нее 150 тысяч рублей с битой, уверяя, что эти деньги задолжал ему ее сын. Об этом сообщает портал udm-info.ru.

Как установило следствие, с битой к женщине пришел ранее судимый местный житель. Он узнал, что у нее могут быть сбережения и решил под выдуманным предлогом получить их.







