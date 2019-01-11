В Ижевске будут судить разнесшего детскую площадку угонщика автобуса

В Ижевске перед судом предстанет мужчина, который около года назад угнал автобус и снес на нем детскую площадку во дворе своего дома. Об этом сообщает портал udm-info.ru.



Более того, спустя несколько дней после совершения преступления, отпущенный под подписку о невыезде, он совершил кражу в продуктовом магазине и был повторно задержан. Весь срок до поступления дела в суд ижевчанин провел под стражей.

















