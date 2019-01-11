В Татарстане подсобный рабочий набросился на хозяина с топором

В Татарстане суд приговорил к 6 годам колонии 46-летнего местного жителя, которого признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Обвиняемый работал подсобным рабочим у жителя села Усады Лаишевского района. Будучи пьяным, он напал на своего хозяина и ударил его обухом топора по голове. Пострадавший смог дать отпор, благодаря чему остался жив.
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