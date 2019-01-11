Отбывший срок серийный маньяк жестоко зарезал 19-летнюю девушку в Тюмени

Житель Тюмени задержан по подозрению в жестоком убийстве 19-летней девушки. Об этом сообщает портал nashgorod.ru.

Инцидент произошел летом прошлого года. По версии следствия, 34-летний мужчина ехал на машине в районе улицы Пушкина в Антипино и заметил идущую девушку. Он набросился на нее с кухонным ножом и нанес три удара. Несколькими днями ранее он напал на 27-летнюю жительницу Тюмени, но ей удалось вырваться.

Ранее мужчина был судим за серию нападений на женщин. Он вышел на свободу в марте прошлого года.