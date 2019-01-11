Челябинские геи заставили полицию искать гомофоба

Прокуратура Челябинска дала указание местной полиции найти и допросить мужчину, который оскорбил гея в социальной сети "ВКонтакте", передает телеканал "360". Активист, чье обращение послужило толчком к проверке, рассказал, что ранее его письмам в правоохранительные органы не давали хода.
"Что ж, хорошее начало, прокуратура Челябинска. Будем ждать дальнейших шагов", – заметил он.
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