Житель Петербурга изнасиловал курьера

В одно из отделений полиции Санкт-Петербурга обратилась 26-летняя девушка, работающая курьером. Она рассказала, что доставила посылку из интернет-магазина в квартиру на проспект Ударников. Покупатель сразу же приставил ей к горлу стамеску и изнасиловал, передает телеканал "360".
27-летнего подозреваемого задержали. Проверяется причастность молодого человека к аналогичным преступлениям. В отношении него уже возбуждали уголовные дела.
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